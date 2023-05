Lochristi zet bloementeelt in de kijker met festival Ambrosiana 2.0

Ambrosiana 2.0 moet meer worden dan een bloemenfestival. Lochristi wil dat het ook een kunstenfestival wordt. Schepen Baele: "In de tuin van de toekomst zullen ook insectensafari's georganiseerd worden, we gaan iets doen met gekke kapsels, er zal heel veel straattheater zijn en er is ook een ambachtenmarkt."

Vanzelfsprekend wordt ook het sierteeltmuseum in deelgemeente Zaffelare bij de festiviteiten betrokken. Voor het transport van Lochristi naar Zaffelare zal er een beroep gedaan worden op Nostalbus. Dat is een vrijwilligersorganisatie die historische bussen restaureeert. Nostalbus zal de ritjes verzorgen met de bussen die gestald staan in de oude stelplaats van De Lijn in Lochristi, één van de uitvalsbasissen van de organisatie.