België wil medicijnen uitwisselen tussen Europese landen om tekort aan te pakken

Op de lange termijn wil Europa ook zijn afhankelijkheid afbouwen. Slechts een handvol grote bedrijven zijn verantwoordelijk voor de productie van de noodzakelijke ingrediënten voor generische medicijnen, en die bedrijven produceren in landen waar het goedkoper is, zoals China en India.

Zo kwam in 2019 meer dan 40 procent van de ingrediënten uit China, en de helft daarvan werd slechts geproduceerd door 5 bedrijven. "Het gaat over een brede groep soms levensnoodzakelijke medicijnen, zoals bloedverdunners en antibiotica. De afhankelijkheid is dus erg riskant want één productiefout of een politiek conflict kunnen de bevoorrading in Europa in gevaar brengen", vertelt Vandenbroucke.