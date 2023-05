Meer late treinen vanuit Antwerpen vanaf december 2024, als er genoeg treinen en personeel zijn

De NMBS wil vanaf eind volgend jaar op vrijdag- en zaterdagavond meer late treinen laten rijden vanuit Antwerpen naar onder meer Essen, Puurs, Mol, Leuven en Brussel. In het weekend komt er een tweede trein per uur tussen Antwerpen en Leuven. Er rijden op zaterdag en zondag ook extra treinen naar Mol. Het is de bedoeling om meer mensen op de trein te krijgen die verplaatsingen maken in hun vrije tijd. Er moeten wel eerst treinen en personeel bijkomen.