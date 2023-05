Nieuw soort knijtenval moet muggenplaag in Hamme oplossen

De nieuwe soort val is het resultaat van eerdere testen in Wichelen en Berlare. Maar de vallen die nu in Hamme worden geplaatst, zijn verbeterd en ze zijn ook groter. Er staan momenteel al 12 van die nieuwe knijtenvallen in Hamme. En het is de bedoeling dat er de komende weken nog 12 bij komen, telkens op 50 meter van mekaar.

De Universiteit Antwerpen gaat de knijtenplaag en de nieuwe vallen in Hamme op de voet volgen. En als de resultaten goed zijn, zullen de vallen ook op andere plekken gebruikt worden.