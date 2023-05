Nieuwe Vlaamse campagne voor handhygiëne opgestart in woonzorgcentrum in Torhout

In het woonzorgcentrum Sint-Augustinus in Torhout is de campagne "Samen voor 100 procent handhygiëne" gestart. Het is een initiatief van minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V). Door je handen te wassen en te ontsmetten kan je voorkomen dat mensen ziek worden. Vooral bij oudere mensen in woonzorgcentra is dat belangrijk.