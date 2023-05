Omstreden kerstcontainers in Brugge krijgen een nieuwe, gezelligere look

Twee jaar geleden introduceerde het stadsbestuur van Brugge nieuwe, modernere chalets tijdens de jaarlijkse kerstmarkt. Maar de zwarte, metalen units kregen veel kritiek. Heel wat Bruggelingen vonden ze ongezellig. Brugge benadrukt dat het vooral de eigen bevolking is die de zogenaamde kerstcontainers niet kan smaken. "Uit een peiling blijkt dat toeristen bijvoorbeeld er zich niet aan storen", zegt schepen van Toerisme Mieke Hoste (Vooruit). En toch trekt de stad nu 200.000 euro uit om de units een nieuwe look te geven.

De meest opvallende verandering is dat de metalen units zullen bekleed worden met houten elementen. "Ook de verlichting, die nu te koel is, zal warmer zijn", verzekert burgemeester Dirk De fauw (CD&V). "Het ontwerp is gebaseerd op de winterbar aan de schaatspiste op het Minnewater. Uit een evaluatie bleek dat mensen die wel mooi vonden en sfeervol. Die stijl trekken we nu dus door naar de kerstmarkt."