Zit het Kremlin achter de sabotage van Nord Stream? Russische "spookschepen" waargenomen in omgeving van ontplofte gaspijpleidingen

Wat is Nord Stream?

Nord Stream 1 en 2 zijn gaspijpleidingen die gas vanuit Rusland naar Duitsland vervoerden. De pijpleidingen liepen over de zeebodem. Nord Stream 1 was de belangrijkste weg om gas naar Duitsland te transporteren. Nord Stream 2 was nog maar pas afgewerkt, maar door de oorlog in Oekraïne nooit in gebruik genomen.