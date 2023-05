Kremlin beschuldigt Oekraïne van "moordpoging" op Russische president Poetin 

"Vermoedelijk is de drone van dichtbij afgevuurd", legt Jens Franssen, defensie-expert bij VRT NWS, uit. "Rusland heeft een erg performant luchtafweersysteem. Het is dus een erg vreemd verhaal, want als de drone uit Kiev komt, en dat is ruim 450 kilometer van Moskou, dan is het erg moeilijk om de Russische luchtafweer te kunnen ontwijken. De beelden lijken wel echt: je ziet een vliegend object dat in de lucht ontploft. Er is niks neergestort op het Kremlin."