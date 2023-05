Luitenant van Defensie sluit overeenkomst met gerecht en krijgt mogelijk geen straf voor brand op Groot Schietveld

Een luitenant van het Belgische leger die wordt vervolgd voor de brand op het Groot Schietveld, twee jaar geleden, heeft een overeenkomst gesloten met het openbaar ministerie. Daardoor krijgt hij mogelijk geen straf. Bij de brand op het militair domein in Brasschaat, Wuustwezel en Brecht werden honderden hectaren bos en heide in de as gelegd. Oorzaak waren schietoefeningen van Defensie met lichtspoorkogels, die op dat moment niet hadden mogen worden gebruikt.