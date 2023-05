Overstromingsgebied in Aartselaar moet wateroverlast op A12 voorkomen

"Er is hier 3,5 hectare grond uitgegraven en dit gebied kan nu zo'n 17,5 miljoen liter water bergen", legt gedeputeerde Jan De Haes (N-VA) van het provinciebestuur uit. "Het is een buffer die we nodig hebben bij hevige neerslag. We kunnen het water hier opvangen zodat het dan geleidelijk in de Wullebeek zal doorstromen. In het gebied zijn extra diepe poelen voorzien zodat de natuur zich daar kan ontwikkelen met salamanders bijvoorbeeld. Het kerngebied is niet toegankelijk maar je kan er wel rond en zo verder in het natuurgebied De Reukens wandelen. Het is ook spectaculair om te zien dat watervogels al meteen hun weg vinden naar hier."