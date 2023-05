Politie lijkt vandalen op het spoor die sportveldje kapot maakten in De Haan

Het onderzoek naar de vandalen die de sportinfrastructuur kapot reden op het Kennedyplein in de Vosseslag, verloopt vlot. De politie zou zelfs al mogelijke verdachten in het vizier hebben. "Er zijn heel wat getuigen", zegt burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA), "er zijn ook beelden, dus ik ga ervan uit dat de politie weet wie het gedaan heeft."

De vandalen reden vorige week woensdag tot twee keer over de nieuwe, schokdempende en waterdoorlatende tegels op het plein. Normaal klikken die mooi in elkaar, maar door de wrijving van de banden en het gewicht van de auto sprongen heel wat tegels weg. "Het is nog niet helemaal duidelijk wat er moet gebeuren om het plein weer goed te krijgen, in hoeverre we de kapotte tegels kunnen vervangen of zo goed als alles moeten heraanleggen." De kosten lopen sowieso in de duizenden, zo niet tienduizenden euro. "En die kosten zullen we op de daders verhalen", klinkt het nog kordaat bij de burgemeester.