Premier De Croo na heisa over Bpost-detacheringen: “Minister De Sutter heeft de regels gevolgd”

Officieel is Bpost nog steeds een autonoom overheidsbedrijf, al is het maar voor 51 procent in handen van de overheid. Het bedrijf is sinds 2014 beursgenoteerd en streeft naar maximale winst. Daarin verschilt Bpost van andere autonome overheidsbedrijven zoals de NMBS en De Lijn. Toch gelden voor alle autonome bedrijven dezelfde regels als het over detachering gaat.