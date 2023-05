Buurtbewoners van Steenstraat in Ieperse starten petitie voor fietspad: Al lang beloofd, maar situatie blijft levensgevaarlijk

“Men rijdt vaak te snel over de vrij smalle rijvakken, na de vele bochten worden bestuurders wel eens verrast door een tegenligger en als het gaat om kruisende vrachtwagens of tractoren is er geen enkele uitwijkmogelijkheid. Fietsers en voetgangers springen dan de graskant in. Het is van moeten of je overleeft het niet”, getuigt Inne Malfait (50), die al 20 jaar in de straat woont.

Ook Fobe Knockaert (28), die nog maar pas in de straat woont, reageert verrast. “Ik wist niet dat bestuurders hier zo snel rijden. Door het zwaar verkeer lig ik te trillen in bed. Ik ga regelmatig fietsen en lopen, maar ben al gevallen door oneffenheden in de weg.”