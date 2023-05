VN-rapport: extreme honger in de wereld stijgt voor vierde jaar op rij

In zeven landen kwamen mensen zelfs in "hongersnood" terecht, de ergste schaal van een voedselcrisis. Dat wil zeggen dat in die gebieden elke dag meer dan twee mensen per 10.000 inwoners stierven door de honger.



Dat was zo in regio's in Somalië, Zuid-Soedan, Jemen, Afghanistan, Haïti, Nigeria en Burkina Faso. In totaal gaat het om 376.400 mensen die de catastrofale crisis hebben meegemaakt.