Relatiedeskundige Rika Ponnet beantwoordt de vraag van de week: “Hoe moet je omgaan met een vervelende collega?”

"Wat mensen ook vaak proberen, is de andere veranderen. Dat zit ook een stukje in dit verhaal. Maar als je daar goed over doordenkt, besef je dat dat een onbegonnen zaak is. Mensen veranderen namelijk alleen maar als ze daar zelf echt voor kiezen of als ze zich veilig voelen om daarin te evolueren. Maar als ik het hoor, is dat klimaat hier totaal niet aanwezig.”