Lichaam van vermiste Australische man vermoedelijk teruggevonden in gedode krokodil

De Australische politie heeft vermoedelijk de menselijke resten van een vermiste 65-jarige man aangetroffen in het lichaam van een krokodil. De man is sinds zaterdag vermist en er wordt vermoed dat hij tijdens het vissen in het water is gevallen en opgegeten is door een krokodil. Tijdens de zoektocht naar de vermiste man heeft de politie twee krokodillen in de buurt gedood en in een daarvan zijn menselijke resten aangetroffen.