Rivierenhof in Deurne bestaat 100 jaar en viert dat met extra evenementen

Op 7 mei 1923 ging het domein voor het eerst open. "Dat was een groot feest met heel wat belangrijke en chique mensen. De parkwachters lieten toen ook enkel mensen met hoeden toe. Het werd in de markt gezet als een mooi romantisch park, maar later zijn er sportvelden en speelvelden ingekomen. En het heeft niet veel gescheeld of het voetbalstadion van FC Antwerp was in het Rivierenhof gekomen, maar dat plan is er nooit doorgekomen."

Het programma van de festiviteiten vind je op de website van Rivierenhof.