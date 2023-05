Filmregisseur Roman Polanski poseert met vrouw die hij verkracht heeft toen ze 13 was

De zaak bleef aanslepen. In 2009 werd Polanski opgepakt in Zwitserland, na een Amerikaans arrestatiebevel. Polanski werd toen ook al gesignaleerd via de internationale organisatie Interpol. Hij kwam uiteindelijk vrij, maar de arrestatie zorgde voor een internationale mediastorm. Vooral in Frankrijk was die groot. Veel Fransen vonden dat zijn misdaden te hard werden geminimaliseerd.