Vlaamse overheid moet schadevergoeding betalen aan omwonenden van pluimveebedrijf in Poppel na jarenlange overlast

De Vlaamse overheid moet enkele omwonenden van een pluimveebedrijf in Poppel een schadevergoeding betalen voor de overlast die het bedrijf heeft veroorzaakt. De Raad van State heeft dat beslist. Het gaat onder andere over geurhinder, geluids- en verkeersoverlast. De Raad meent dat het bedrijf nooit een vergunning had mogen krijgen, omdat er geen rekening werd gehouden met mogelijke overlast voor de omwonenden. Het bedrijf met 35.000 kippen ligt midden in een woonwijk. De vergunning werd in 2017 verleend en in 2020 door de Raad van State nietig verklaard. De schadevergoeding bedraagt in totaal 16.515 euro per persoon, dat is omgerekend 15 euro per dag dat het bedrijf zijn activiteiten ten onrechte uitvoerde.