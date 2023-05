14-jarige schutter doodt acht leerlingen en bewaker bij schietpartij in basisschool in Servië

Grote schietpartijen zijn relatief zeldzaam in Servië. Het land heeft immers zeer strenge wapenwetten. Toch bezitten erg veel mensen er een wapen. De westelijke Balkan wordt overspoeld met honderdduizenden illegale wapens die er sinds de oorlogen en onrust in de jaren 1990 circuleren. In 2019 werd geschat dat er 39,1 vuurwapens per 100 mensen in Servië zijn.