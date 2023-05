Stad Leuven en concertzaal Het Depot pakken grensoverschrijdend gedrag in uitgaansleven aan

Maar daarnaast werkt de stad ook samen met andere partners, zoals politie, justitie, studentenkoepel LOKO, uitgaansgelegenheden, evenementen, hulpverlening, de onderwijsinstellingen, het CAW, het openbaar vervoer. Daarvoor wordt een heel actieplan op poten gezet met draaiboeken voor horeca en eventorganisatoren en het ondersteunen van vrijwilligers. Er wordt ook onderzocht of er nood is aan een fysiek steun- en meldpunt. Het actieplan zal klaar zijn in het najaar van 2023.

Intussen lopen er al heel wat initiatieven om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en waar nodig aan te pakken. Zo organiseert de stad zelf omstanderstrainingen, vormingen om gepast te reageren op ongepast gedrag. Op de campus Gasthuisberg opende het Zorgcentrum na Seksueel Geweld en studenten kunnen bij ongepast gedrag in fakbars een “angel shot” vragen. Dat is geen echt shotje, maar een fictief drankje dat de fakbarbeheerders alarmeert over grensoverschrijdend gedrag.