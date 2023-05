Stallingen voor steps aan Mechelse sporthallen moet hinder beperken

Bezoekers van de sporthallen IHAM en De Plaon kunnen hun step voortaan veilig parkeren in stepstallingen. Het gaat om een proefproject van het stadsbestuur en het Autonome Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen. “Zowel privésteps als deelsteps zijn heel populair,” zegt schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke (Open Vld). “We willen het parkeren van de steps beter organiseren. Enkele maanden geleden maakten we al afspraken met deelstepaanbieder Hoppy rond het parkeren van deelsteps. Dat gebeurt in parkeerzones. Voor privésteps is dit niet mogelijk, maar hieraan komt deze stalling tegemoet. Je kan je step er veilig en zonder overlast parkeren. Voor andere gebruikers van de parking is het namelijk niet aangenaam dat de steps her en der staan."