"Pano" ging mee naar een stick-and-pokefeestje waar vrienden tattoos voor je zetten

Wat is stick and poke?



Stick and poke of hand poken is een manier om tattoos te zetten zonder machine. Door een naald herhaaldelijk in de huid te prikken (te “poken”), wordt de inkt in de huid gebracht.

Stick-and-poketattoos hebben hun eigen stijl. Vaak gaat het om kleine ontwerpen die er niet netjes afgelijnd uitzien. Mensen die op amateuristische basis aan stick and poke doen, worden ook wel eens "thuisprikkers" genoemd.