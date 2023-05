Kleinzoon krijgt horloge van Poolse krijgsgevangene uit Eisden terug van Duits archief

Op de vernissage van de tentoonstelling #StolenMemory in Hasselt, zijn gisterenavond de persoonlijke bezittingen van twee concentratiekampgevangenen teruggegeven aan families. Een kleinzoon kreeg het horloge van zijn Poolse grootvader uit Eisden die in 1944 naar het concentratiekamp van Neuengamme was gedeporteerd. Een familie uit Nederlands-Limburg kreeg de portefeuille terug van een man die omkwam bij een bombardement.