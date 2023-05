Stroomstootwapen ontdekt bij huiszoeking in Sint-Joost-ten-Node

“Tijdens zijn vlucht gooide hij een zakje en een gsm op de grond”, aldus de politie. “In dat zakje bleek nadien cannabis te zitten.” De verdachte kon uiteindelijk worden opgepakt in de Tweetorenstraat in Sint-Joost-ten-Node. De man had 200 euro op zak en had 4,3 gram cannabis verstopt zitten in zijn onderbroek.

Na de arrestatie ging de politie over tot een huiszoeking op het adres van de man. “Daar werd 1,4 kilogram cannabis ontdekt”, meldt de politie. “We troffen ook een kleine geldsom en een stroomstootwapen aan.”