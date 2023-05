Vakbonden dienen klacht in tegen deurwaarder aan Delhaize-winkels in Gent en vragen uitleg aan burgemeester

De aanleiding voor de klacht én de vraag naar overleg is het algemene blokkadeverbod dat door de rechter is uitgesproken. Er is, via een eenzijdig verzoekschrift, beslist dat vakbonden niet langer winkels en depots mogen blokkeren. Delhaize kan en mag deurwaarders inzetten om blokkades te breken. De bonden voeren al weken actie tegen de beslissing van de directie om 128 winkels over te dragen aan zelfstandige uitbaters.