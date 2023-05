Vlaams Parlement zet licht op groen voor Leersteundecreet, de vervanger van het M-decreet

De Vlaamse regering had in het regeerakkoord in 2019 al aangekondigd dat het M-decreet vervangen zou worden door "een echt begeleidingsdecreet voor kinderen met zorgnoden én hun leerkrachten". Dat werd dan het Leersteundecreet.

Doelstelling van het nieuwe decreet is om de beste plaats te zoeken - in het gewoon of in het buitengewoon onderwijs - voor leerlingen met speciale zorgnoden.

Oorspronkelijk was de invoering voorzien voor dit schooljaar, maar het werd uitgesteld naar september 2023, volgend schooljaar dus.