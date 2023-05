WO II-museum Liberation Garden in Leopoldsburg opent dit weekend de deuren

"Na 9 jaar heel hard werken, kan het museum eindelijk openen", zegt Marleen Kauffmann, schepen van Toerisme (CD&V) in Leopoldsburg. "In 2013 wilden we op Kwartier IJzer een museum over Market Garden plaatsen, maar in 2017 bleek dat het project niet voldoende was voor een subsidie. Toen besloten we het verhaal te vertellen over zowel de bezetting als de bevrijding bij de Tweede Oorlog, en dat zowel vanuit het perspectief van de Duitsers als van de geallieerden. Dat was een kantelmoment, want toen haalden we Peter Schrijvers aan boord en vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Zo kwamen we op deze site en in het gebouw terecht, dat omringd is door de militaire begraafplaatsen van Leopoldsburg."