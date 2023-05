Zelenski bevestigt Oekraïens tegenoffensief op verrassingsbezoek in Finland: "Westen zal daarna gevechtsvliegtuigen leveren"

De Oekraïense president Zelenski is op een onaangekondigd bezoek in Finland. Hij spreekt er met de Finse president en ook de premiers van Zweden, Noorwegen, Denemarken en IJsland. Vooraf zei Zelenski dat Oekraïne binnenkort een tegenoffensief zal starten, en dat hij er zeker van is dat het Westen daarna moderne gevechtsvliegtuigen zal leveren aan Oekraïne.