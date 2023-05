Zottegem heeft nieuwe plannen voor sportstadion klaar na protest van buurtbewoners

Op de nieuwe sportsite komt een gymhal, waar turnclub Eikels Worden Bomen voor 200.000 euro mee in investeert. Zottegem Atletiek zal voor 100.000 euro bijdragen in de aanleg van de nieuwe atletiekpiste. "En Tennis- en Padelclub Zottegem ziet het aantal padelterreinen groeien van vier naar zes, waarbij de middelste twee een overkapping zullen krijgen", gaat schepen Cassiman door. "En de oude tribune maakt plaats voor een kleiner exemplaar".

Op de nieuwe sportsite komt ook een nieuwe polyvalente zaal. "We hebben beslist om het verouderde ontmoetingscentrum van Godveerdegem te verkopen, en de opbrengst volledig te herinvesteren in een extra polyvalente zaal binnen het stadionproject," legt burgemeester Evelien De Both (N-VA) uit. "In plaats van een dure renovatie van het oude ontmoetingscentrum, kiezen we voor gloednieuwe infrastructuur op een beter toegankelijke site vlakbij. Deze polyvalente ruimte kan dienen voor sporten als yoga of pilates, maar ook voor vergaderingen, cursussen, een quiz of een expositie. De vrijgekomen buitenruimte benutten we volledig door het aanleggen van een beachvolleybalterrein en kubbveldjes."