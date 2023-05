De Kompanie in Mortsel viert 10e verjaardag met feestweekend: iedereen welkom

Samen wonen en werken in een huiselijke sfeer is het uitgangspunt in De Kompanie. "De zorg moet uiteraard ook goed zijn, maar dat is niet de hoofddoelstelling. De inclusiegedachte is heel belangrijk. We zijn door heel veel mensen uit de buurt ook warm ontvangen. Oudere mensen die vroeger eenzaam waren en alleen thuis zaten, kwamen hier eerst eens een koffie drinken en helpen nu bijvoorbeeld met de afwas of maken samen soep met onze gasten. Ik denk dat we er dus niet alleen zijn voor onze bewoners, maar ook voor heel veel vrijwilligers. We hebben intussen ook een team van 32 personeelsleden. Zij zorgen er enthousiast voor dat het hier zo vernieuwend en eigentijds is. Onze bewoners kunnen ook elke dag zelf kiezen, wat ze die dag willen doen, knutselen, sporten, helpen in de keuken, muziek maken..."