12 leerlingen van middelbare school in Malle nemen redactie van VRT-Instagramkanaal NWS.NWS.NWS over

NWS.NWS.NWS?

NWS.NWS.NWS is het Instagramkanaal van VRT NWS voor jongeren. Het account werd opgestart in maart 2019 en mikt op tieners, die op het kanaal nieuws op maat krijgen en vragen kunnen stellen over dat nieuws.

NWS.NWS.NWS heeft meer dan 300.000 volgers op Instagram. Elke dag posten ze ongeveer 5 berichten waarmee ze jongeren tussen 13 en 18 jaar op de hoogte willen brengen van het nieuws dat hen aangaat. De berichten variëren van factchecks tot explainers.

Het Instagramkanaal won dit jaar een Jamie - de jaarlijkse awards voor online videomakers - voor “best explainer”.