150 jaar tram in Antwerpen: groot tramfeest op zondag 28 mei

Het feest begint met een tramparade van 11.30 tot 12 uur van het Havenhuis tot de Amsterdamstraat. Zo'n 15 tot 20 historische en moderne trams, die doorheen de geschiedenis in Antwerpen gereden hebben, zullen erin meerijden. Daarna zijn er tot 18 uur ritten te maken met de trams, een paardentram en een paardenomnibus. Die laatste reed in tegenstelling tot de paardentram niet op sporen. De omnibussen werden vanaf 1890 ingelegd. Degene die nu nog rijdt is weliswaar geen originele meer, maar een replica die begin de jaren 2000 werd gebouwd.