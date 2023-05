Adele wordt 35 en 15 jaar geleden trad ze voor het eerst op in België: "Ze moest overgeven door de zenuwen"

De ontmoeting met Adele was een keerpunt in zijn leven. "Ik kwam binnen in de AB Club met een gitaarzak op m’n rug die bijna groter was dan ikzelf. Zij sprong van het podium en kwam recht op me af gelopen om een praatje te slaan. Ze raadde me die dag aan om aan de "BRIT School of Performing Arts" in Engeland te gaan studeren. Zij was daar toen net afgestudeerd."