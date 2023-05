Afgeknabbelde wortel levert dader van home-invasion in Grimbergen 6 jaar cel op

Bij het sporenonderzoek aan de woning had de politie in een nabijgelegen schuur een geïmproviseerde slaapplaats aangetroffen. Het slachtoffer verklaarde daarop dat een van de daders tijdens de overval had gezegd dat hij de nacht aan de woning had doorgebracht. In de schuur vond de technische recherche van de federale politie enkele stukjes afgeknabbelde wortel. Op de overgebleven groenten werd DNA-materiaal aangetroffen, maar dat leverde aanvankelijk niets op.

In maart 2021 kon het genetisch materiaal vergeleken worden met de databanken van het Britse gerecht. Dat leidde tot de identificatie van een Roemeen die op dat moment in ons land gekend stond onder een valse naam en hier ook reeds veroordeeld was tot 40 maanden cel.