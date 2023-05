Antwerpen stelt nieuwe wandeling voor: uniek bezoek aan zowel ruien als aan Sint-Pauluskerk

In Antwerpen is een nieuwe begeleide wandeling voorgesteld die een bezoek aan de ondergrondse ruien combineert met een bezoek aan de Sint-Pauluskerk. Er bestonden al wandelingen in de ruien, maar daar is nu een extra gang opengesteld. "Die in combinatie met een bezoek aan de Sint-Pauluskerk is uniek", zegt stadsgids Marc Van Bockstaele.