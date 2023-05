Wekelijks bijna 10 ongevallen met gewonden aan wegenwerken: "Wees extra voorzichtig als je werf nadert"

Wegenwerken leiden vaak tot een nieuwe verkeerssituatie: een verminderd aantal of smallere rijstroken, asverschuivingen en doorsteken door de middenberm... Onoplettendheid of een te hoge snelheid in zo'n situatie kunnen dan snel een ongeval veroorzaken, waarschuwt het Agentschap. Hierbij lopen niet enkel wegenwerkers risico, maar ook fietsers en de bestuurders zelf.