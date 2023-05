Bierspa opent in Brugge: "je baadt niet in bier, wel in alle ingrediënten die voor bier worden gebruikt"

In de Hoedenmakersstraat in het centrum van Brugge hebben de eigenaars van Bath & Barley vandaag proefgedraaid, als voorbereiding op de opening van hun bierspa morgen. Het is al de tweede vestiging van de zaak in ons land. Eerder ging een gelijkaardige zaak in Brussel open. In Brugge telt het complex vier kamers met in totaal tien ruime, houten badkuipen. Die zijn niet met echt bier gevuld, maar wel met alle ingrediënten die voor bier worden gebruikt. Wie er gaat baden ruikt achteraf dus niet naar schraal bier. "Integendeel', verzekert initiatiefnemer Louis Raes, "de geur is zeer fris, aromatisch. Hop en gist zijn bovendien goed voor de huid. Hop is herstellend, gist voedend. De mout maakt op zich niet zo veel uit, we voegen ze eerder toe als knipoog, om werkelijk alle ingrediënten te gebruiken die je ook in bier terugvindt." Wie een bad neemt in de bierspa kan ondertussen trouwens van een biertje genieten.