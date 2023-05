Door Bpost betaalde adviseur van De Sutter volgde omstreden krantencontract op, minister ontkent belangenvermenging

Ook nu blijft De Sutter volhouden dat er geen sprake is van belangenvermenging. "Er is geen sprake van belangenvermenging van mijn kabinet in het dossier rond de krantenconcessie. Ik ga volgende week alle vragen beantwoorden in het parlement", zegt ze in een schriftelijke reactie.

Ze benadrukt dat het krantencontract onder de bevoegdheid valt van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS). "Het is zijn kabinet dat in de lead zit en dat een stand van zaken geeft van het dossier in een werkgroep tussen kabinetten." Binnen die werkgroep zit voor het kabinet van De Sutter ook een medewerker, "maar die heeft geen band met Bpost", zegt de minister nog.

Opnieuw benadrukt De Sutter dat politieke beslissingen genomen worden door de regering en niet door medewerkers.