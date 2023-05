Brussel helpt bij heropbouw van Kiev: burgemeester van Brussel Close en staatssecretaris Smet op missie in Oekraïne

Op het programma van de missie staan onder andere ontmoetingen met Eminé Dzhaparova, viceminister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne, Oleksandr Tkachenko, de Oekraiënse minister van Cultuur, Vitaliy Klitschko, burgemeester van de stad Kiev en Mykola Povoroznyk, hoofd van de stadsadministratie.

Het eerste luik van het Kyiv Investment Forum vond plaats op 28 november 2022 in Brussel. Daarbij waren ook Anne Hidalgo, burgemeester van Parijs, en Roberto Gualtieri, burgemeester van Rome, aanwezig. Toen werd er een 'Declaration of Understanding on Supporting Reconstruction and Sustainable Development' ondertekend. De volgende editie van de samenwerking is gepland op 16 november 2023 in het Brusselse stadhuis.