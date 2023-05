Centraal Station, ZOO en Koningin Elisabethzaal in Antwerpen baden 's avonds in nieuw licht

Binnen het Antwerpse lichtplan nemen monumenten een belangrijke plaats in. Ze krijgen een architecturale verlichting op maat, om de sfeer en eigenheid van de stad te versterken. De nieuwe verlichting moet het nachtbeeld van Antwerpen-Centraal en de omgeving verbeteren. Zowel vanop de De Keyserlei, het Koningin Astridplein als vanuit de Pelikaanstraat ontstaat er een mooi zicht op de gebouwen. Het gaat om een dynamische verlichting. Bij valavond baden het station en de omgeving in een gloed van licht. Later op de avond en ‘s nachts wordt het licht gedimd om energie te besparen. Alle lampen samen zullen per jaar even veel energie verbruiken als 13,5 gezinnen.