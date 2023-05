Charles III wordt morgen plechtig gekroond tot koning van het Verenigd Koninkrijk. Hij heeft lang op dit officiële moment moeten wachten, want sinds het overlijden van zijn moeder Queen Elizabeth op 18 september 2022 is hij al koning. In een notendop: Charles is geboren in 1948, was getrouwd met de immens populaire prinses Diana, maar de liefde van zijn leven was en is nog altijd Camilla. Maar wat weet je nog over Charles? Test het in onze quiz!