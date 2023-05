Lachcoach Geert Van De Vijver: "Lachen is goed voor je lichaam"

De internationale dag van de lach staat rood omcirkeld in de agenda van lachcoach Geert Van De Vijver. "Op deze dag organiseer ik al tien jaar lang een gratis lachsessie voor iedereen", zegt hij.

Het verloop van een lachsessie is simpel. "Een uur lang doen we speelse ademhalings- en ontspanningsoefeningen. De bedoeling is dat we eindigen in een slappe lach. Dat lukt altijd. Als je iemand ziet lachen, begin je automatisch mee te lachen."