Rijhuis in Gent stort in terwijl bewoner thuis is: "Als bij wonder geen gewonden" 

Kort voor de middag zijn in Gent, in de Verkortingstraat, het dak en de eerste verdieping van een rijhuis ingestort. De bewoner was op het moment van de instorting gewoon thuis. "Ze is er, gelukkig, met de schrik vanaf gekomen", zegt Björn Bryon van de brandweerzone Centrum. "Eén bewoner is in shock naar het ziekenhuis gebracht", vult Matto Langeraert van de politie aan. "We hebben gekeken of er gevaar was voor de omgeving, bijvoorbeeld kans op een gaslek. Dat bleek niet het geval", benadrukt Bryon.