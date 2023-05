Athumi komt bovenop eBox, Mijn Burgerprofiel en myID.be: VRT NWS maakt je wegwijs in de verschillende overheidsdiensten

Let wel: zodra je je eBox activeert, ontvang je alle communicatie van je gekoppelde overheidsdiensten alleen nog via die weg, niet meer via papier of via je eigen mailbox (Gmail, Outlook…). Je kan wel instellen dat je een mail in je eigen mailbox ontvangt als er een nieuw bericht in je eBox staat. Dit doe je best om geen belangrijke communicatie over het hoofd te zien.