Opnieuw doorbraak in strijd tegen Alzheimer: tweede geneesmiddel ontwikkeld dat ziekte vertraagt

"Dit is een doorbraak die we absoluut serieus moeten nemen", vindt Sebastiaan Engelborghs, diensthoofd neurologie aan het UZ Brussel, temeer omdat donamemab al het derde medicijn is dat ontwikkeld wordt en volgens hetzelfde principe werkt.

Vóór donanemab werden immers ook al de geneesmiddelen aducanumab en lecanemab ontwikkeld. Vooral lecanemab was een eerste echte doorbraak. "Lecanemab was belangrijk omdat daarbij voor het eerst werd vastgesteld dat mensen die ermee behandeld worden, trager achteruit gingen dan de groep die een placebo kreeg. Donamemab is nu het tweede middel dat een bewezen effect heeft." Bij aducanumab was dat (nog) niet het geval.