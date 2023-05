Voormalig Duits bondskanselier Schröder verliest rechtszaak en krijgt kantoor niet terug

Die beslissing kwam er enkele maanden nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen. In die periode was de controverse rond Schröder al hoog opgelaaid. De sociaal-democraat kon het in zijn bestuurstijd (1998-2005) al goed vinden met president Poetin en ook na zijn actieve politieke carrière bleven de twee nauwe banden onderhouden. Er was zelfs sprake van vriendschap.