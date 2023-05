Gitaar bovenhalen in rechtszaal loont: Ed Sheeran niet schuldig aan plagiaat

De Britse zanger heeft volgens de rechtbank in New York geen plagiaat gepleegd met zijn wereldhit "Thinking oud loud". De popster was aangeklaagd omdat het akkoordenschema uit zijn hit "bijna identiek" zou zijn aan dat van "Let's get it on" van Marvin Gaye uit 1973. Tijdens het proces speelde hij enkele akkoorden van zijn hit op gitaar om zijn onschuld te bewijzen.