Eerste BK Pickleball in Bierbeek: "De populariteit van de sport is laatste jaren enorm gestegen"

"We zijn al acht jaar bezig met pickleball, maar de laatste twee jaar is de populariteit echt enorm gestegen", vertelt de voorzitter en oprichter van Pickleball Belgium, Kassandra Bourgeois. Pickleball is mix van tennis, padel, tafeltennis en badminton. Het spel wordt doorgaans twee tegen twee gespeeld. Het zou de snelst rijzende sport in de wereld zijn. "Zoals padel een trend is, is pickleball dat nu ook. Padelclubs contacteren me zelfs omdat ze ook in hun club een pickleballterrein willen aanleggen."