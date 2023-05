"F*ck you, flik": boek van politievakbond klaagt politiegeweld aan

Een van de getuigen in het boek is Kelly, een agente uit Lanaken. Zij werd tijdens rellen in Brussel twee jaar geleden in elkaar geslagen en gestampt door een groepje jongeren. “Ze gooiden een blok tegen mijn hoofd waardoor ik op de grond ben neergevallen en toen zijn 30 jongeren me beginnen stampen", vertelt ze.

"Ik lag daar toen ineengekrompen in foetushouding, om me toch nog een beetje te beschermen. Gelukkig had ik beschermingsmateriaal aan, maar die minuut daar op de grond duurde heel lang. Ik zag ook de pure haat in hun ogen. De jongeren zeiden dat ze ons zouden afmaken.”